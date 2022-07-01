Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Cenk Tosun Beşiktaş'ta
[Fotoğraf: AA arşiv]
Beşiktaş, milli futbolcu Cenk Tosun ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.
Milli futbolcu, eski takımı Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli santrfor, birkaç gün içinde siyah beyazlıların kampına katılacak.
Daha önce 2014-2017 yılları arasında ve 2021'de Beşiktaş formasını giyen Cenk Tosun, bu süreçte 3 lig, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Siyah beyazlı formayla 145 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 67 kez ağları sarstı, 14 gol pası verdi.
Öte yandan Beşiktaş, Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdürüyor. Hollandalı golcü de Avusturya kampına katılmasının bekleniyor.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
Son Haberler
- 16:39
- 16:19
- 16:12
- 16:22
- 16:05
Sıradaki Haber
Kırkpınar'da "ağa karşılaması" davul zurna eşliğinde gerçekleştirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz