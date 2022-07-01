Beşiktaş'ta beklenen transfer gerçekleşti. Siyah beyazlılar, Cenk Tosun ile anlaşma sağladı.

Milli futbolcu, eski takımı Beşiktaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Deneyimli santrfor, birkaç gün içinde siyah beyazlıların kampına katılacak.

Daha önce 2014-2017 yılları arasında ve 2021'de Beşiktaş formasını giyen Cenk Tosun, bu süreçte 3 lig, 1 kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Siyah beyazlı formayla 145 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 67 kez ağları sarstı, 14 gol pası verdi.



Öte yandan Beşiktaş, Weghorst transferi için evrak işlemlerinin hala sürdürüyor. Hollandalı golcü de Avusturya kampına katılmasının bekleniyor.