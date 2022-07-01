Cezayir'in Oran şehrinin ev sahipliği yaptığı 19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ülkemizi milli cimnastikçiler de göğsümüzü kabarttı.

Milli sporcular, kazandıkları 11 madalyayı Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire filminden esinlenerek eğlenceli bir biçimde saydı.