Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Milli cimnastikçilerden "madalyaları sayma" videosu
Türkiye'yi 19. Akdeniz Oyunları'nda temsil eden milli cimnastikçiler göğsümüzü kabarttı. Erkek Milli Artistik Cimnastik Takımı sporcuları, eğlenceli videoda kazandıkları madalyaları saymaya çalıştı.
Cezayir'in Oran şehrinin ev sahipliği yaptığı 19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan devam ediyor. Ülkemizi milli cimnastikçiler de göğsümüzü kabarttı.
Milli sporcular, kazandıkları 11 madalyayı Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Köyden İndim Şehire filminden esinlenerek eğlenceli bir biçimde saydı.
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