Haber Giriş: 1 Temmuz 2022 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bir altın da Busenaz Sürmeneli'den
Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli boksör Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kiloda altın madalya kazandı.
Oran kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli boksör Busenaz, kadınlar 66 kiloda Cezayirli Ichrak Chaib ile karşılaştı.
Rakibini yenen Busenaz, altın madalyanın sahibi oldu.
Etiketler: Cezayir Milli Sporcular
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