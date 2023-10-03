Açık 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.10.2023 19:28

Futbolda Hırvatistan Türkiye maçının bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Futbolda Hırvatistan Türkiye maçının bilet satışı başladı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 12 Ekim Perşembe günü saat 21.45'te Opus Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın öncelikli bilet satışları Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

Bilet satışı 4 Ekim Çarşamba günü başlıyor

Hırvatistan maçının genel bilet satışları ise 4 Ekim Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

"www.passo.com.tr" ve Passo Mobil Uygulama'dan satılacak biletlerde Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.

Hırvatistan-Türkiye maçının misafir tribün bilet satış fiyatları 400 lira olarak belirlendi.

ETİKETLER
A Milli Futbol Takımı EURO 2024 Hırvatistan
Sıradaki Haber
Samsunspor Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Hankendi'de bir caddeye 'Enver Paşa' adı verildi
19:46
Antalya'da taksicinin başına silah dayayan ve kabzasıyla vuran zanlı tutuklandı
19:42
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
19:38
"Şifa-i Şerif" tezhip sergisi Mamak'ta açıldı
19:34
"2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlar açıklandı
19:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kırım'daki kardeşlerimiz aslında Türkiye'nin gönül coğrafyasının bir parçası
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ