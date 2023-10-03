Açık 14.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 03.10.2023 19:20

Samsunspor Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un antrenörü Emre Bayraktar, bu hafta doğru oynayarak istedikleri sonucu almak istediklerini söyledi.

Samsunspor Çaykur Rizespor maçını kazanmak istiyor

Bayraktar, Nuri Asan Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, 8 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladıklarını hatırlattı.

Bayraktar, günde çift idman yaptıklarını anlattı.

"Çaykur Rizespor 7 maçta 11 puan topladı. Sahada koşan, mücadele eden, takım oyunu oynayan, dirençli bir takım. Rakibin pozitif durumu geçen seneden 5-6 oyuncusunun ilk 11'de mücadele etmesidir. Bunun üzerine transfer yaptılar. Biz de şu ana kadar saha sonuçları olarak istediğimizi alamadık ama her hafta yeni bir sayfa açıyoruz. Geçmişi konuşmak bize çok şey kazandırmayacak. Bu hafta doğru oyunu oynayıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz."

Bayraktar, sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi verdi.

"Taylan Antalyalı'nın sakatlığı devam ediyor. Marc Bola'nın tedavisi sürüyor. Yunus Emre Çift'in de tedavisi fizyoterapist eşliğinde devam ediyor. Gaetan Laura da bu hafta başı takıma katıldı."

"13 gol yedik, bu çok fazla"

Bayraktar, takımın çok kolay gol yemesine de değindi.

"Bir takımın çok gol atması ya da yemesi takımın geneli ile alakalı. Defans sadece 4 kişinin sorumluluğunda değil. Savunmanın yaptığı hatadan değil, hata yapıyorsak takım olarak hata yapıyoruz. 13 gol yedik, bu çok fazla. Bunu azaltmak için çalışıyoruz. Bu hafta takım savunması ağırlıklı çalıştık. Çok gol yeme sorununu takım olarak halletmek istiyoruz."

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekip, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenör Bayraktar yönetiminde çalışan futbolcular ısınma koşusu, kültür fizik ve çift kale maç yaptı.

ETİKETLER
Çaykur Rizespor Samsunspor Süper Lig
Sıradaki Haber
Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası Erzurum'da başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:04
Hankendi'de bir caddeye 'Enver Paşa' adı verildi
19:46
Antalya'da taksicinin başına silah dayayan ve kabzasıyla vuran zanlı tutuklandı
19:42
İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi sağanağın ardından yükseldi
19:38
"Şifa-i Şerif" tezhip sergisi Mamak'ta açıldı
19:34
"2023 Necip Fazıl Ödülleri"ni kazananlar açıklandı
19:32
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Kırım'daki kardeşlerimiz aslında Türkiye'nin gönül coğrafyasının bir parçası
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
Emine Erdoğan, Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'na katıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ