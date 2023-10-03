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Spor
AA 03.10.2023 17:52

Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası Erzurum'da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Erzurum'da organize edilen Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası başladı.

Türkiye Tekvando Poomsea Şampiyonası Erzurum'da başladı
[Fotograf: AA]

Yakutiye 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen ve 38 ilden 250 kulüp ile 1000 sporcunun katıldığı organizasyonun resmi açılışı yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Erzurum'da ikinci kez Türkiye şampiyonası yapıldığını söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Erzurum, spor şehrine dönüştü"

Çiftçi, kentin organizasyonlarla spor şehrine dönüştüğünü belirtti.

"Erzurum'a yakışır bir etkinlik oluyor ve bunların devam etmesini istiyoruz. Bu müsabakalarda sporcu kardeşlerimiz tecrübe kazanıyor. Sporcularımız bu esnada Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezmiş olacak. Genç kardeşlerimizi burada bundan sonraki müsabakalarda ay-yıldızlı bayrağımızı şerefle gönderde dalgalandırmış olacak. Bu müsabakaları düzenleyen federasyonumuza teşekkür ediyorum."

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise tekvandonun bir savunma sporu olduğunu anımsattı.

Şahin, Erzurum'da ilk defa arka arkaya şampiyona düzenlediklerini dile getirdi.

"Tekvando dünyada yapılabilirlik oranı ile şu anda lisanslı sporcu sayısında bir numaradır. Amerika'da her köşe başında bir basketbol sahası olduğunu zannederiz ama bütün kentlerinde bir tekvando salonuna rastlayabiliriz. Yaygın olan bu sporda Türkiye'miz dünyanın zirvesinde yer almaktadır. Allah'ın izniyle 20 yıldır yaptığımız çalışmalar neticesinde Türkiye, bundan beş ay önce antrenörleri, sporcusu, kulüpleri ve bütün camiasıyla 214 ülke içinde büyükler kategorisinde dünyanın bir numarası olmayı başarmıştır."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Müsabakalar, 5 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek.

Türkiye Tekvando Federasyonu, eylül ayında yine Erzurum'da Zekeriya Tutar Ümitler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na ev sahipliği yapmıştı.

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