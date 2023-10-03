Galatasaray İngiltere'den zaferle döndü

Old Trafford Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı Slovakyalı hakem Ivan Kruzliak yönetti.

GOL - 17. dakikada İngiliz ekibi, Hojlund'un golü ile 1-0 öne geçti. Hızlı gelişen atakta Rashford'ın ortasına yükselen Hojlund'un altıpas üzerinden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla, topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 23. dakikada Galatasaray, Zaha'nın golü ile maçta 1-1 eşitliği yakaladı. Sanchez'in uzun pasıyla buluşan Zaha, yaptığı zor vuruşta topu filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 67. dakikada İngiliz ekibi, Hojlund'un ikinci golü ile tekrar öne geçti. Davinson Sanchez ayağı kaydığı pozisyonda topla buluşan Hojlund, hızla ilerleyerek ceza alanına girdi ve sol çaprazdan yaptığı şutla topu ağlarla buluşturdu.

GOL - 71. dakikada Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile maçta 2-2 eşitliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasını bekletmeden vuran Kerem Aktürkoğlu, topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 81. dakikada Galatasaray, Icardi'nin golü ile maçta 3-2 öne geçti. Davinson Sanchez'in defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Icardi, şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi.

[Fotoğraf: DHA]

Galatasaray, A Grubu 2. karşılaşmasında aldığı bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek 2. sıraya yerleşti.

A Grubu'nun diğer karşılaşmasında Bayern Münih Kopenhag'ı 2-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Taraflar 8. kez karşılaştı

Taraflar bugün 8. kez karşılaştı. Galatasaray, Old Trafford'a ilk galibiyetini aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, 8. karşılaşmada 2. galibiyetini almış oldu. İngiliz ekibinin 3 galibiyeti buluyor. 3 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı.

Galatasaray, son 21 resmi maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, son 21 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 7, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 15 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Manchester United sezona iyi başlamadı

İngiliz ekibi, hem UEFA Şampiyonlar Ligi hem de Premier Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Devler Ligi'nde oynadığı 2 maçıda kaybeden Manchester United, Premier Lig'de ise 7 müsabakada 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Höjlund’un sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topa Bruno Fernandes, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

GOL 17. dakikada Casemiro’nun uzun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashford’un sert ortasında Höjlund yakın mesafeden kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-0

GOL 23. dakikada uzun pası ceza sahası içinde kontrol eden Zaha, Dalot ile girdiği ikili mücadele sonrası yaptığı vuruşta Dalot’ya da çarpan top ağlara gitti. 1-1

26. dakikada Casemiro’nun ceza yayı önünden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top yan direğe yakın mesafeden dışarı gitti.

29. dakikada Rashford’un pasında Amrabat son çizgiden topu ceza sahası içine çevirdi. Mason Mount’un yakın mesafeden vuruşunda Abdülkerim’in yatarak müdahalesinde meşin yuvarlak dışarı gitti.

45. dakikada Mason Mount’un ceza sahası içerisinden yaptığı vuruşta kaleye giden top takım arkadaşı Hannibal’a çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

54. dakikada Galatasaray'ın kullandığı kornerde hızlı çıkan Rashford, sağdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. İngiliz futbolcu, şut çekmek yerine daha uygun durumdaki Bruno Fernandes'e pas vermek isteyince araya giren Boey, topu kornere atarak önemli bir tehlikeyi önledi.

Aynı dakikada soldan kullanılan kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Mount bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazdaki Bruno Fernandes'in sert şutunda top Muslera'da kaldı.

GOL 67. dakikada Manchester United bir kez daha öne geçti. Oliveira'nın kaptırdığı topla kendi yarı alanından çıkıp Galatasaray ceza sahasına kadar gelen Hojlund, karşı karşıya kaldığı Muslera'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

70. dakikada Zaha'nın pasıyla penaltı noktası gerisinde buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top auta gitti.

GOL 71. dakikada Galatasaray bir kez daha beraberliği sağladı. Icardi'nin pasıyla sağdan atağa çıkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra pasını Kerem Aktürkoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, altıpas gerisinde Onana ile karşı karşıya yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-2.

76. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Onana'nın kullandığı aut atışında top kısa düştü. Araya giren Mertens, ceza sahası içinde Casemiro'nun müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kruzliak penaltı noktasını gösterdi.

77. dakikada ilk yarıdan sarı kartı bulunan Casemiro ikinci sarı karttan oyundan atıldı.

78. dakikada penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı kalenin solundan auta attı.

GOL 81. dakikada Galatasaray öne geçti. Sanchez'in pasıyla savunma arkasına sarkarak ceza sahasına giren Icardi, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-3.

90+1. dakikada Boey'un sağdan ortasında ceza sahasındaki Icardi'nin gelişine vurduğu top yandan auta çıktı.

Maç sarı-kırmızılı ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Manchester United: Onana, Dalot, Varane, Lindelof, Amrabat (Dk. 89 Martial), Casemiro, Mount (Dk. 85 Antony), Hannibal (Dk. 46 Eriksen), Bruno Fernandes, ​​​​​​​Rashford (Dk. 69 Garnacho), Hojlund

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk. 84 Ndombele), Kaan Ayhan (Dk. 84 Nelsson), Torreira (Dk. 61 Oliveira), Tete (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu, Zaha (Dk. 72 Mertens), Icardi

Goller: Dk. 17 ve 67 Hojlund (Manchester United), Dk. 23 Zaha, Dk. 71 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 81 Icardi (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 77 Casemiro (Manchester United)

Sarı kartlar: Dk. 31 Torreira, Dk. 61 Boey, Dk. 86 Oliveira (Galatasaray), Dk. 38 Dalot (Manchester United)

Stat: Old Trafford

Hakemler: Ivan Kruzliak, Branislav Hancko, Jan Pozor