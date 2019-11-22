Spor

Futbolda haftanın programı

22 Kasım 2019 Cuma 09:44 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 09:47

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e 12. hafta maçlarıyla devam edilecek, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 14. hafta müsabakaları yapılacak.