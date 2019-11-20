Merkez Hakem Kurulu Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçındaki yönetiminden sonra profesyonel sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa’ya görev verdi.

41 yaşındaki hakem 24 Kasım Pazar günü TFF 1. Lig’deki Ekol Göz Menemenspor – Balıkesirspor maçını yönetecek.

Futbol Federasyonu 23 Eylül’deki Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçındaki hatalı kararlarından dolayı 1 Ekim’de Suat Arslanboğa’nın sözleşmesini fesh ettiğini açıklamıştı.

Federasyonun bu kararı hakem camiasında deprem etkisi yapmıştı.

Bu karardan sonra iki farklı görüş ortaya atıldı

İlk görüş, sözleşmesi olmadan Süper Lig’de düdük çalan hakemler bulunduğu için Suat Arslanboğa’nın tekrar maç yönetmesinin önünde bir engel olmadığı şeklindeydi.

İkinci görüşü savunanlar ise, deneyimli hakemin kağıt üzerinde mümkün olsa bile Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçındaki hatalı kararlarından sonra maç yönetmesinin kolay olmadığını iddia ediyordu.

Profesyonel sözleşmesi feshedilmesine rağmen Suat Arslanboğa hala Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde üst klasman hakemi olarak yer alıyordu.

Kaynak: TRT SPOR