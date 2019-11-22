THY Avrupa Ligi'nde mücadele son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun finalisti Anadolu Efes bu sezon da fırtınalar estiriyor.

Temsilcimiz, 10. haftada İtalya'nın köklü ekibi Olimpia Milano'ya konuk oldu. Anadolu Efes, Ettore Messina yönetimindeki Milano ekibi karşısında ilk çeyreği 17-16 geride tamamladı.

İkinci periyotun başlamasıyla toparlanan Ergin Ataman'ın öğrencileri ilk yarıyı 41-39 önde tamamladı.

Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde de oyun üstünlüğünü elden bırakmayan Anadolu Efes, son 10 dakikaya 2 sayı farkla 62-60 önde girdi.

Son periyotta Shane Larkin'in devreye girmesiyle temsilcimiz parkeden 81-76 galip ayrıldı. Anadolu Efes, 10. maçında 8. kez kazamayı başardı. Anadolu Efes'te Shane Larkin 17 sayı ve Tibor Pleiss 14 sayı ile 12 ribaund galibiyetin mimarları oldu.

Kaynak: TRT SPOR