MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Göztepe kulüplerinin Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile ortaklaşa düzenleyeceği organizasyonda, futbolcular ve teknik heyet sahaya "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkteki özel maskelerle çıkacak.

[Fotoğraf: AA]

Etkinlikle, koronavirüs sürecinde hem maske kullanımına hem de kadına karşı artan şiddete dikkati çekmek ve farkındalık amaçlanıyor.