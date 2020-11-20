Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ufuk Sarıca ile yollar ayrıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca ile yolların ayrıldığını açıkladı.
TBF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz" denildi.
Ufuk Sarıca, 2017 yılından beri Milli Takımı çalıştırıyordu.
A Erkek Milli Takım Başantrenörümüz Sayın Ufuk Sarıca ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir.— TBF (@TBF) November 20, 2020
Ufuk Sarıca ve bu görev süresince her türlü desteği veren Pınar Karşıyaka'ya teşekkür ederiz.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.https://t.co/GCEIGPulgq pic.twitter.com/62AUvKrO9F
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