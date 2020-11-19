Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de 1 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda 1 oyuncunun yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi pozitif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin COVID-19 testlerinde 1 oyuncunun sonucu pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile birlikte sayı 2'ye yükselmiştir." ifadeleri kullanıldı.
COVID-19'a yakalanan oyuncunun izolasyona alındığı ve karantina sürecinin başladığı aktarıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
Son Haberler
- 23:50
- 23:44
- 23:33
- 23:29
- 00:04
Sıradaki Haber
Antalyaspor'dan TFF Tahkim Kuruluna tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz