Bakan Kasapoğlu, Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda üç gün boyunca dünya rekoru denemeleri gerçekleştiren Fatma Uruk için bir tebrik mesajı yayınladı.

"Meksika'da dünya rekoru denemeleri için uzun süredir çalışmalarını sürdüren rekortmen sporcumuz, hedefine ulaşarak üst üste üç dünya rekoru kırdı. Fatma Uruk kardeşimizin hedefine ulaşma noktasında göstermiş olduğu çaba ve aldığı başarılar bizleri gururlandırmıştır. Bizler, bakanlık olarak her zaman yanında olacağız. Sen yeter ki yeni rekorlar için yola çık."

Fatma Uruk, programının ilk gününde "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metrelik derecesiyle yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Bu alanda bir önceki rekor, 70 metreyle Türk sporcu Derya Can'a aitti.

Uruk, ikinci günde ise "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 67 metrelik derecesiyle, 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu kırmayı başardı.

Başarılı sporcu bugün ise "Değişken ağırlıklı paletsiz" kategorisinde 72 metre ile elinde bulundurduğu rekoru 77 metrelik yeni dalışıyla geliştirdi