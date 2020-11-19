Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başakşehir'den koronavirüs açıklaması
Medipol Başakşehir, A Milli Takım'dan dönen bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "A takım oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve destek ekibimize bugün yapılan rutin PCR testlerinde, A Milli Takımı'mızın son kamp kadrosunda bulunan bir oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.
A Milli Takım kampında girdiği tüm Covid-19 testleri negatif olan oyuncunun semptomunun bulunmadığı aktarılırken, "Sağlık Bakanlığı'mız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde izolasyon ile tedavi planlamaları başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME | pic.twitter.com/8tm6tUqRnq— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 19, 2020
Etiketler: Koronavirüs
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