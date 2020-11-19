Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bandırmaspor'da vaka sayısı 8'e çıktı
Bandırmaspor'da bugün yapılan koronavirüs testlerinde; 1 futbolcu ve 1 personelin daha sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi.
"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 5, personelimizde 3; toplamda 8 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun."
Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 5, personelimizde 3; toplamda 8 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun. pic.twitter.com/9MudDItdrE— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) November 19, 2020
Etiketler: Koronavirüs
Son Haberler
- 21:03
- 20:48
- 20:42
- 20:37
- 20:28
Sıradaki Haber
Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu açıklaması
Yükleniyor lütfen bekleyiniz