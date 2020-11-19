TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da koronavirüs vaka sayısı 8'e yükseldi.

"Bugün yapılan Covid-19 testlerinde 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde daha pozitif bulguya rastlanmıştır. Pozitif sayımız futbolcularımızda 5, personelimizde 3; toplamda 8 olmuştur. Camiamıza geçmiş olsun."