Görev verilmesi durumunda, Necip ve N'Sakala kritik mücadelede forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir maçı öncesinde Utku Yuvakuran’ın arka adalesinde hafif ağrı bulunuyor. Sağlık heyeti, genç kaleciyi maça hazırlamak için yoğun çaba sarfediyor. Utku’nun, iğneyle de olsa oynamak istediği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ta yönetim de bu süreçte takımı yalnız bırakmıyor.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve A Takımdan Sorumlu Emre Kocadağ, milli arada mesailerinin büyük kısmını Nevzat Demir Tesisleri’nde geçirdi. Yönetim, hem teknik ekibin hem de oyuncuların moralini yukarı çekmek için çaba harcıyor.

Zorlu maçlar öncesinde takımı motive etmek için prim açıklamaya hazırlanan siyah beyazlı yönetim, henüz rakam belirlemedi.

Maçtan önce yapılacak son toplantıda primi açıklayacak olan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakamı yükselterek motivasyonu da arttırmaya çalışacak.