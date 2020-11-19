Meksika'da bulunan Yucatan Yarımadası'nda 3 gün süresince dünya rekoru denemeleri gerçekleştirecek Fatma Uruk, ikinici hedefine de ulaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen 32 yaşındaki dalışçı, çift palet sabit ağırlıkla dalış yapıp 67 metreyle dünya rekoru kırdı.

Fatma Uruk, paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak dünya rekorunun sahibi olmuştu.

Fatma Uruk bu dalışla, "Sabit ağırlıklı çift palet" kategorisinde 65 metre ile Rus sporcu Olga Davydova'ya ait dünya rekorunu da kırmış oldu.