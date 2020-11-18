Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Salah ve Elneny'nin ikinci testleri de pozitif
Mısır Milli Takımı'nın yıldız futbolcuları Mohamed Salah ve Mohamed Elneny'nin ikinci koronavirüs test sonuçları da pozitif çıktı.
Mısır Futbol Federasyonu, milli takım kampında bulunan 28 yaşındaki Salah'ın Covid-19 testinin ikinci kez pozitif sonuçlandığını duyurdu.
Geçen hafta koronavirüse yakalandığı açıklanan Salah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve izole edildiği ifade edilmişti.
Salah, Liverpool'un 22 Kasım'da ligde Leicester City, 25 Kasım'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atalanta ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek.
Öte yandan, Arsenal'da forma giyen Muhammed Elneny'nin de ikinci Covid-19 testinde pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.
Etiketler: Koronavirüs
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