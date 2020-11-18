Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adanaspor'da 3 koronavirüs vakası
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 10. haftasındaki Bursaspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Covid-19 testi uygulandı.
Turuncu-beyazlı takımda 3 futbolcunun sonuçları pozitif sonuçlandı.
Bugün oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimize yapılan Covid-19 PCR testinde 3 futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır.— Adanaspor A.Ş. (@AdanasporResmi) November 18, 2020
Oyuncularımız izole edilmiş olup, Sağlık Bakanlığımızın ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun protokolleri kapsamında tedavileri yapılmaya başlanmıştır. pic.twitter.com/fk2uDshIjF
Etiketler: Koronavirüs
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