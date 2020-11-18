Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 19:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Tarihi yenilgi manşetlerde
Almanya, İspanya'ya karşı alınan farklı mağlubiyetin şokunu yaşıyor. Basın, tarihi yenilgiyi manşetlere taşıdı. Eleştirilerin odağında ise teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.
Almanya, UEFA Uluslar Ligi Grup maçında İspanya'ya 6 -0 yenildi. Ülke basını, tarihi yenilgiyi manşetlerine taşıdı.
Eleştiri oklarının hedefinde ise, teknik direktör Joachim Löw yer alıyor.
Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, "Jogi felaketi. Şimdi Jogi sallanıyor" manşetini paylaştı..
Der Spiegel dergisi de, farklı mağlubiyeti "Yıkım Oyunu" başlığı ile duyurdu.
Kıcker gazetesi de yenilgiyi "Felaket " olarak nitelendirdi ve "Daha fazlası olmaz" ifadeleri kullanıldı
Focus dergisi de, "İspanya karşısında tarihi yenilgi. Milli takım alarmda" yorumunu yaptı.
Sıradaki Haber
Samet Aybaba: Galatasaray maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz