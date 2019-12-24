Espor dünyası günden güne gelişiyor ve birçok sporun önüne geçiyor. Türkiye'de de Espor Federasyonu'nun kurulması, özel şirketlerin desteğiyle dünyadaki değişim yavaş yavaş yakalanıyor.

Futbolist de Türkiye'nin en büyük espor kulüplerinden biri. Dota 2, PUBG Mobile, FIFA, League of Legends gibi oyunları profesyonel şekilde oynayan sporcuları bünyesine katıp, turnuvalara katılmalarını sağlıyorlar.

Futbolist'in keşfettiği ve dünya espor piyasasına kazandırdığı isimlerden biri de İsmail Can Yerinde. Oyundaki "kullanıcı adıyla" Isopowerr, Dünya Şampiyonası'nda takım arkadaşı ile birlikte bronz madalya elde etmişti.

3 sene önce profesyonel olarak oynamaya başlamasına karşın sektörde oldukça tanınır ve kendine has hayran kitlesine sahip olan Isopowerr, ilk başlarda ailesinin de anlam veremediğini söylese de para kazanmaya başlayınca yumuşadıklarını belirtiyor.

Futbolist'in İstanbul'da sporcuları için bir de evi var. "Gaming House" ismi verilen evde sporcular kamplarını, antrenmanlarını gerçekleştiriyor, kendilerine verilen diyet programına göre yemeklerini yiyor ve turnuva öncesinde bu evde konaklıyorlar.

İsmail Can Yerinde'nin altını çizdiği noktalardan bir tanesi de, sosyal hayatın kısıtlanıp/kısıtlanmaması konusu. Başarılı sporcu, sosyal hayatlarının kısıtlanmadığını, aksine çok daha hareketli bir sosyal hayatı olduğunu belirtiyor.

Şimdiki hedefi ise Dünya Şampiyonu olmak. Günde en az 3 saat idman yapıyor. Ancak çok fazla idman yapmanın zararlı olabileceğini de ifade ediyor.

Kaynak: TRT SPOR