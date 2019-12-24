Nzonzi’ye Fransa yolu göründü. Galatasaray’ın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktığı 31 yaşındaki oyuncuya ülkesinden talip var.

Ligue 1’de beklentilerin uzağında kalan Lyon’un ocak ayında kadrosuna katmak istediği oyuncular arasında Steven Nzonzi’nin de olduğu iddia edildi.

Fransız basını Lyon’un devre arasında Everton’dan Lucas Digne, Juventus’tan Adrien Rabiot ve Atletico Madrid’den Thomas Lemar ile birlikte Galatasaray’dan Nzonzi’yi de transfer edeceğini yazdı.

Fransızlara göre Fatih Terim’in deneyimli oyuncuyu gözden çıkarması bu transferin gerçekleşme ihtimalini arttırıyor.

Galatasaray’ın sezon başı Roma’dan 1 artı 1 yıllığına kiraladığı 31 yaşındaki ön libero sarı kırmızılılarda beklentileri karşılayamadı.

Fransız futbolcu Lig’de forma giydiği 10 maçta 1 asistle oynarken, Şampiyonlar Ligi’nde de 5 maçta görev yaptı.

Nzonzi’yi transfer etmeye hazırlanan Lyon, Lig 1’de 26 puanla 12’nci sırada yer alıyor.

Kaynak: TRT SPOR