Trabzonspor’u Alexander Sörloth taşıyor. Norveçli futbolcu, bordo mavili takımın Konya deplasmanında 1-0 kazandığı maçta attığı golle takımını galibiyete taşıdı.

Süper Lig’deki gol sayısını 10’a çıkaran Sörloth böylece, Stancu, Adis Jahoviç, Vedat Muriç ve Papiss Cisse ile birlikte gol krallığı yarışının en iddialı isimlerinden biri konumunda.

Crystal Palace’tan 2 yıllığına kiralanan genç futbolcu, Nwakaeme ve Daniel Starridge’nin ardından da 3 asistle takımının en çok gol pası veren üçüncü oyuncusu oldu.

Ligdeki 16 maça da on birde başlayan Sörloth, 13 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

24 yaşındaki futbolcu zorluk derecesi yüksek maçlarda da kendisine güvenenleri mahcup etmedi.

Genç santrafor Beşiktaş ,Galatasararay, ve Medipol Başakşehir maçlarında birer gol attı.

Demir Grup Sivasspor maçında bir asist yapan Norveçli oyuncu, sadece 1-1 biten Fenerbahçe maçında skora etki edemedi.

Genç yetenek ligdeki 16 maçın on birinde gol veya asist üretmeyi başardı.

Sörloth attığı goller ve yaptığı asistlerle 27 puanlı Trabzonspor’a tek başına 10 puan kazandırdı.

Alexander Sörloth Avrupa Ligi'nde forma giydiği 8 maçta da takımına 2 gol 1 asistle katkı sağladı.

Kaynak: TRT SPOR