Tanzanya'da oynanan futbol müsabakası esnasında sıradışı bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 53. dakikasında arılar sahayı bastı.

Neye uğradıklarını şaşıran futbolcular ve hakemler bir anda kendilerini yere attı. Futbolculardan bir kısmı da can havliyle kaçıştı.

Yedek kulübesinde ki futbolcular da arılardan korunmaya çalıştı. O sırada takımlarına destek veren taraftarlar da büyük paniğe kapıldı.

Tezahüratı bırakarak kendilerini arı sürüsünden korumanın yollarını aradı. Arı sürüsünün dağılmasıyla birlikte futbol maç kaldığı yerden devam etti.

Kaynak:TRT HABER