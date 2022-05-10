Türk basketbolu için tarihi bir gün daha 11 Mayıs Çarşamaba günü yaşanacak. Türkiye liglerinde önemli başarılar elde eden Frutti Extra Bursaspor, bu başarısını Avrupa sahnesine taşımayı başardı.

Bu sezon yeni bir formatta oynanan turnuvada önemli bir başarı elde eden Frutti Extra Bursaspor, favori olmamasına rağmen, grup aşamasından sonra play-off'larda en önemli şampiyonluk adaylarından Partizan NIS ve Cedevita Olimpija'yı deplasmanda yendi.

İspanya'da da MoraBanc Andorra'yı rahat geçen Bursaspor'un finaldeki rakibi ise yıldızlar topluluğu Bologna olacak.

Kadrosunda Milos Teodosic, Kyle Weems, Mam Jaiteh, Marco Belinelli gibi önemli oyuncuları barındıran İtalyan ekibi, sezon sonuna doğru CSKA Moskova'dan ayrılan iki yıldız isim Daniel Hackett ile Tornike Shengelia'yı da kadrosuna dahil etti.

Frutti Extra Bursaspor ile iki yıldır kupanın kıyısından dönen Virtus Segafredo Bologna arasındaki karşılaşma yarın, Bologna'daki Virtus Segafredo Arena'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele ettiği 10 takımlı B Grubu'ndan 7. sırada play-off serisine yükselen yeşil-beyazlıların, son 16'da kupanın favorisi olarak görülen Partizan NIS karşısında aldığı galibiyet final yolunda dönüm noktası oldu.

Saniyeler kala tarihi bir dönüşe imza atan Bursa temsilcisinin final serüvenindeki hikayesi bu maçtaki 103-95'lik galibiyetiyle başladı.

[Fotoğraf: AA]

Frutti Extra Bursaspor, çeyrek finalde Slovenya'nın Cedevita Olimpija 85-83, yarı finalde de Andorra ekibi MoraBanc Andorra'yı 85-68'lik skorla devirerek finale yükselmeyi başardı.

Play-off sürecinde tüm maçları deplasmanda oynayan ve Bologna şehrindeki PalaDozza Spor Salonu'nda 11 Mayıs Çarşamba günü de Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Bursa temsilcisi, kupayı Türkiye'ye getirmek için parkeye çıkacak.

Saat 21.30'daki müsabaka TRT Spor Yıldız kanalından naklen yayınlanacak. Final müsabakası için Bursa ve ilçelerinde dev ekranlar kurulacak. Binlerce yeşil-beyazlı taraftar, yapılacak organizasyonlarla final heyecanına meydanlarda ortak olacak.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Türk takımları iki kez kazandı

Türkiye, bu önemli kupayı daha önce iki kez kazanma sevinci yaşadı.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Galatasaray 2015-2016 sezonunda, David Blatt'ın başantrenörlüğündeki Darüşşafaka ise 2017-2018 sezonunda kupayı kazandı.

Bursaspor, bu kupayı 3. kez Türkiye'ye getirerek, toplamda da Türk basketboluna Avrupa kupalarındaki 12. zaferi yaşatmaya çalışacak.

Kazanan takım Avrupa Ligi vizesi alacak

ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde yer alacak.

Bursaspor, şampiyon olursa Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonunda gelecek sezon oynamaya hak kazanacak.

[Fotoğraf: AA]

"Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay"

Kulüp Başkanı Sezer Sezgin, kendilerini final heyecanı sardığını söyledi. Sezgin, hem mental olarak hem de fiziksel olarak hazır olduklarını belirtti.

"Şehrimiz ve ülkemiz adına çok gurur verici bir olay. Şehir çok iyi hazırlanıyor. Buralara gelmemiz sadece şans değil. Sezon başından bu yana süren çalışmaların karşılığını almak ve inanmışlığın bir göstergesi. Son 16'da kupanın favorisi Partizan'ı yendik. Yine Virtus Segafredo Bologna da favorilerden biri. Favoriyi onlar olarak görüyorum. Totemi sürdürmek istiyorum. Çıktığımız tüm karşılaşmalarda rakipler ev sahibi avantajını kullanmıştı. İnşallah başarılı oluruz. Taraftarlara çok minnettarız. İnşallah galibiyetle döneriz. Taraftarımız bizi çok iyi bir şekilde karşılasın. İnşallah finalde kupayı alırız ve döndüğümüzde müthiş bir organizasyonla şehir turu atarız."

"Hayalin ötesinde bir yerdeyiz"

Genel Menajer Nedim Yücel da çok heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yücel, camia olarak bu maça kenetlendiklerini aktardı.

"Hayalin ötesinde bir yerdeyiz. Hiçbir maça favori olarak çıkmadık. Bu maçın da favorisi değiliz ama tüm maçlarda başımızı kaldırdık. Bu maçta da öyle olacak. Buraya gelmemizde aslan payı taraftarın. Tribünler doldukça oyuncularımız da o ateşle sahaya çıktılar. İnşallah onlara layık oldukları kupayı getireceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Kupayla Bursa'ya dönmeyi planlıyoruz"

ABD'li başarılı oyun kurucu Andrew Andrews ise son iki ayda çok çok önemli maçlar oynadıklarını söyledi.

Andrews, finale her şeyin sonu olarak bakıldığının farkında olduklarını vurguladı.

"O kadar fazla tarihi öneme sahip maç oynadık ki bu maçın pratiğini yaptık aslında. Gayet rahatız, maçın önemini hissediyoruz. Finalin hayalini kurdum dersem yalan söylemiş olurum. Takım olarak çok farklı bir noktaya geldik. Bu süreçte çalışkanlığımız ve iş etiğimizle beraber belli bir noktaya geleceğimizi biliyorduk ama finale geleceğimizi hayal etmiyorduk. Takım olarak sonuçtan ziyade süreci geçirip, odaklı kalmayı düşünerek belli bir noktaya geldik ve bu da bizi finale götürdü. Bu yüzden çok memnunuz. Taraftara çok teşekkür ediyoruz. Kupayla Bursa'ya dönmeyi planlıyoruz."