NBA'den yapılan açıklamaya göre, 100 spor yazarı ve yayıncının değerlendirmesinin ardından 458 puan toplayan Walliams, yılın başantrenörü ödülüne layık görüldü.

Oylamada, Memphis Grizzlies'i çalıştıran Taylor Jenkins 270 puanla ikinci, Maimi Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra ise 72 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Suns tarihinde Cotton Fitzsimmons ve Mike D'Antoni'nin ardından bu ödülü kazanan 3. başantrenör konumuna gelen Williams yönetiminde Suns, normal sezonu 64 galibiyet ve 18 mağlubiyetle tamamlayarak birçok rekora imza attı. Bu istatistiğiyle Suns, normal sezonda en fazla kazanan ve üst üste kazanan (18) takım alanlarında kulüp rekoru kırdı.

Öte yandan, ABD merkezli spor kanalı ESPN'e göre, NBA'de sezonun en değerli oyuncusu ödülünü Denver Nuggets'ın pivotu Nikola Jokic'in üst üste ikinci kez kazandığı iddia edildi. Konuya ilişkin NBA'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NBA'de Golden State Warriors, serisinde avantaj yakaladı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde Golden State Warriors, konuk ettiği Memphis Grizzlies'ı 101-98 yenerek seride 3-1 öne geçti.

NBA play-off yarı finallerine iki karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı serisinin dördüncü maçında, Golden State Warriors, Chase Center'da ağırladığı Memphis Grizzlies'ı 3 sayı farkla yenerek 3. galibiyetine ulaştı ve konferansında finale kalma adına önemli bir avantaj yakaladı.

Warriors'ta all-star Stephen Curry 32 sayı, 8 asist ve 5 ribauntla maçın en skorer oyuncusu olurken, yeni bir rekora daha imza attı. Karşılaşmada 4 üçlük kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, play-off'larda 500 üç sayı barajına ulaşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Andrew Wiggins 17 sayı ve 10 ribaunt, Klay Thompson 14 sayı ve 7 ribaunt, Jordan Poole 14 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Grizzlies'ta yıldız oyuncu Ja Morant sakatlığı nedeniyle maçta görev alamazken, Jaren Jackson 21 sayı, 5'er blok ve ribaunt, Tyus Jones 19 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Kyle Anderson 17 sayı ve 8 ribaunt, Dillon Brooks 12 sayı ve 8 asist, Steven Adams 10 sayı ve 15 ribauntla oynadı.

Boston Celtics seriye eşitlik getirdi

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı özellikle son çeyrekteki etkili oyunuyla 116-108 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi.

Celtics'te Al Horford 30 sayı ve 8 ribauntla play-off sayı rekorunu kırarken, Jayson Tatum 30 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Marcus Smart 18 sayı ve 8 asist, Jaylen Brown 18 sayıyla takımının galibiyetinde etkili oldu.

Bucks'ta all-star Giannis Antetokounmpo'nun 34 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performansı, galibiyet için yetmedi. Brook Lopez 17 sayı ve 7 ribaunt, Jrue Holiday 16 sayı, 9 asist ve 7 ribaunt, Wesley Matthews 12 sayı, Pat Connaughton ise 11 sayı ve 7 ribauntla mücadele etti.