Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kim Min-jae'nin Güney Kore'de yapılan operasyonu başarılı geçti.

"Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 31 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 kez fileleri havalandırdı.