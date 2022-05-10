Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Kim Min-jae ameliyat edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kim Min-jae'nin Güney Kore'de yapılan operasyonu başarılı geçti.
"Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon 31 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, 1 kez fileleri havalandırdı.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 10, 2022
Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.
Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
Etiketler: Fenerbahçe
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