Kışın kar üstünde yaptıkları cirit gösterileriyle özellikle Turistik Doğu Eskpresi ve Doğu Ekspresi ile kente gelenlerin beğenisini toplayan ciritçiler, karların erimesiyle yeşile bürünen ovaya çıktı.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra Selim ilçesine bağlı Kekeç köyünde bir araya gelen sporcular, atlarını dörtnala sahaya sürdü.

[Fotoğraf: AA]

Karların eridiği ve doğanın yeşillendiği ovada Kafkas Atlı Spor Kulübü ile Başköy Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü gösteri maçında karşılaştı. Maçta centilmenlik örneği sergileyen Başköy Allahuekber Dağı Atlı Spor Kulübü takımına Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, "dostluk kupası" verdi.

Centilmence her mevsim cirit oynayan köylüler, müsabakalarla hem stres atıp gönüllerince eğleniyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

[Fotoğraf: AA]

"Çok güzel bir atmosfer"

Kafkas Atlı Spor Kulübü Başkanı Selçuk Başkaya, Kars'ta cirit sporunu dört mevsime yaydıklarını söyledi. Başkaya, genellikle karda cirit oynadıklarını ifade etti.

"Yaz festivalleri için büyük bir çabamız ve çalışmamız var. Köyde cirit festivali düzenledik, bayağı da güzel geçti. İlerleyen zamanlarda daha güzel etkinlikler yapmayı planlıyoruz. Kışın cirit yapıyorduk ve izleyiciler üşüyordu. Onları düşündüğümüz için yazın da yapıyoruz."

[Fotoğraf: AA]

İzleyicilerden Sibel Polat, vatandaşların ata sporlarına ilgi gösterdiğini belirterek, "Çok güzel bir atmosfer, halk tarafından da yoğun bir ilgi var. Biz de çok keyif aldık." ifadesini kullandı.

Amatör fotoğrafçı Burak Altunok, cirit sporuna her mevsim ilgi olduğunu vurgulayarak, sporcuların kıyasıya mücadelesini keyifle karelerine yansıttığını anlattı.

[Fotoğraf: AA]