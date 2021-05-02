Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce Metz karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi.

Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı.

Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı France Info, haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu." ifadesini kullandı.

France Football dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor." yorumu yapıldı.

Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lille'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.

RMC Sport kanalının haberinde, Lille'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

Ligue 1'in 35. haftasında dün Lille'in evinde Nice'i 2-0 yendiği maçta golleri milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.