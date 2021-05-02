Adıyaman 1954 Spor, zorlu sezonun ardından 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi

Kulüp başkanı Cevher Erdem ise Türkiye'de şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan oldu.

3. lig 4. grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligdeki son maçında Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaştı. Adıyaman ekibi, Şanlıurfa'da oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılmasına rağmen şampiyon oldu.

Türkiye´nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu

Kulübün başkanı Cevher Erdem ise, Türkiye´nin şampiyon olan ilk kadın başkanı olarak adını futbol tarihine yazdırdı.

Şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşayan Adıyaman kafilesinde gözyaşlarını tutamayanlar oldu.

Adıyaman 1954 Spor'un bir sonraki hedefi TFF 1. Lig'e yükselmek