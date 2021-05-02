Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cevher Erdem, futbol tarihine geçti
3 lig 4 grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, şampiyon olarak 2. Lig'e yükseldi. Kulüp başkanı Cevher Erdem ise, Türkiye'de şampiyon olan ilk kadın başkan olarak tarihe geçti. 2. Lig'e yükselen takım ve kulüp başkanı büyük sevinç yaşadı.
Adıyaman 1954 Spor, zorlu sezonun ardından 3. Lig’den 2. Lig’e yükseldi
Kulüp başkanı Cevher Erdem ise Türkiye'de şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan oldu.
3. lig 4. grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, ligdeki son maçında Karbel Karaköprü Belediyespor'la karşılaştı. Adıyaman ekibi, Şanlıurfa'da oynanan maçtan 3-1 yenik ayrılmasına rağmen şampiyon oldu.
Türkiye´nin şampiyon olan ilk kadın başkanı oldu
Kulübün başkanı Cevher Erdem ise, Türkiye´nin şampiyon olan ilk kadın başkanı olarak adını futbol tarihine yazdırdı.
Şampiyonluğun ardından büyük mutluluk yaşayan Adıyaman kafilesinde gözyaşlarını tutamayanlar oldu.
Adıyaman 1954 Spor'un bir sonraki hedefi TFF 1. Lig'e yükselmek
Etiketler: TFF
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