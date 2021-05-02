Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci finalist belli oluyor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin 5. ve son maçında Galatasaray ile Nesibe Aydın yarın İstanbul'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Nesibe Aydın arasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.
Üç maç kazanan takımın finale yükseleceği seride ekiplerin ikişer galibiyeti bulunuyor.
Seriyi kazanan takım, şampiyonluk için finalde Fenerbahçe Öznur Kablo ile karşılaşacak.
Etiketler: Kadınlar Basketbol Süper Ligi Galatasaray
Sıradaki Haber
Lille'in teknik direktöründen Burak Yılmaz'a övgü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz