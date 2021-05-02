Christophe Galtier, Ligue 1'de Nice'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle arka arkaya 9 karşılaşmada forma giyemediğini anımsatan Galtier, "Geri dönüşü takımımız ve ofansımız için gerçek bir artı. Burak sahanın ve haftanın lideri" dedi.

[Fotoğraf: Reuters | Christophe Galtier]

Yılmaz'ın 2 sarı kartı bulunduğu ifade eden Galtier, milli futbolcunun bir sarı kart daha görmesi halinde cezalı duruma düşeceğini, bunu önlemek için onu oyundan çıkardığını söyledi.

Galtier, bu durumu Burak Yılmaz ile konuştuğunu da ifade etti.

Burak Yılmaz ile Jonathan David arasındaki uyuma dikkati çeken Galtier, bu iki futbolcunun sahada uyumlu şekilde performans sergilemeleri için antrenmanlarda bu konuda çalışma yaptıklarını belirtti.

Galtier, Burak Yılmaz'ın gol atmaya alışık olduğunu belirtti.