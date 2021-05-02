Haber Giriş: 2 Mayıs 2021 Pazar 00:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Lille, Burak ve Zeki ile 3 puanı kaptı
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Lille, konuk ettiği Nice'i milli futbolcularımız Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Zeki Çelik, Lille formasıyla 100. maçına çıktı.
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan 35. hafta mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk Nice'de Jordan Lotomba, 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Lille'de 100. maçına çıkan milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik, 56. dakikada skoru 2-0 yaptı.
Kalan sürede başka gol olmadı ve Lille, sahadan galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Nice ise 46 puanda kaldı.
Lille'deki bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise 71. dakikada oyuna girdi.
Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Lens deplasmanına çıkacak.
Etiketler: Fransa A Milli Futbol Takımı
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