Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan 35. hafta mücadelesinin ilk yarısını ev sahibi Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Konuk Nice'de Jordan Lotomba, 48. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lille'de 100. maçına çıkan milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik, 56. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Lille, sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 76'ya çıkaran Lille, PSG'nin 1 puan önünde liderliğini sürdürdü. Nice ise 46 puanda kaldı.

Lille'deki bir diğer temsilcimiz Yusuf Yazıcı ise 71. dakikada oyuna girdi.

Kırmızı-beyazlılar, gelecek hafta Lens deplasmanına çıkacak.