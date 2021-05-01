Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 19:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Medipol Başakşehir'de Giuliano sezonu kapattı
Medipol Başakşehir'de Brezilyalı futbolcu Giuliano'nun sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı açıklandı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maç öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Giuliano'nun yapılan kontrolleri sonrasında sezonu kapattığı duyuruldu.
Etiketler: Medipol Başakşehir Süper Lig
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