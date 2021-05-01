Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada Beşiktaş güldü. Siyah-beyazlıların galibiyet gollerini kendi kalesine David Akintola, Cyle Larin (4), Kevin N'Koudou ve Rıdvan Yılmaz kaydetti. Beşiktaş, bu sezon bir maçta 7 gol atan ilk takım oldu.

Bu sonuçla ligde 25 galibiyete ulaşan ve puanını 81'e yükselten Beşiktaş, bitime 3 hafta kala birer maçı eksik rakipleri Fenerbahçe'ye 8, Galatasaray'a ise 9 puan fark attı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri kalan 3 maçtan 4 puanla ayrılması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

Atakaş Hatayspor ise haftayı 57 puanla kapattı.

Süper Lig'in 40. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Atakaş Hatayspor da aynı gün Yukatel Denizlispor'u ağırlayacak.