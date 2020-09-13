Bu yıl 107'ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu'nun 15. etabı, Lyon ile Grand Colombier arasındaki 174,5 kilometreden oluşan dağ etabıyla gerçekleştirildi.

Müsabakada bitiş çizgisini 4 saat 34 dakika 13 saniyelik derecesiyle ilk sırada geçen Pogacar, etabı birinci sırada bitirdi.

Dağlık etabı, Jumbo-Visma takımından Sloven sporcu Primoz Roglic ikinci, Trek-Segafredo'dan Avustralyalı bisikletçi Richie Porte üçüncü sırada tamamladı.

Primoz Roglic, toplamda 65 saat 37 dakika 7 saniyelik süresiyle 9. etapta ele geçirdiği genel klasman liderliğini sürdürdü ve sarı mayoyu korudu.

Fransa Bisiklet Turu, bir günlük aranın ardından 15 Eylül'de La Tour-du-Pin ile Villard-de-Lans arasındaki 164 kilometreden oluşan dağ etabıyla devam edecek.

Tur, 21 etap sonunda 20 Eylül'de Fransa'nın başkenti Paris'te tamamlanacak.