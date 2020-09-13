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Fenerbahçe Miha Zajc'ı Genoa'ya kiraladı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Fenerbahçe, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına İtalya'nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz." denildi.
Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon sarı-lacivertli formayı giydiği 17 resmi maçta 2 kez ağları havalandırdı.
Futbolcumuz Miha Zajc, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına İtalya’nın Genoa takımına kiralanmıştır. Futbolcumuza yeni kulübünde başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/9bqHmlAkvn— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 13, 2020
Etiketler: transfer son dakika Miha Zajc Genoa FenerbahçeSon Güncelleme: 13 Eylül 2020 Pazar 18:49
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