11. dakikada MKE Ankaragücü'nün kullandığı köşe atışından sonra ceza sahasının dışında sağ aut çizgisinde topla buluşan İlhan Parlak, pasını kale sahasının önündeki Sarlija'ya gönderdi. Sarlija'nın şutunda kaleye girmek üzere olan meşin yuvarlağı Hasan Hatipoğlu son anda ayağıyla kornere gönderdi.

19. dakikada Lukasik'in kaleyi cepheden gören yaklaşık 25 metrelik mesafeden çektiği sert şutta, savunmaya da çarpan topu kaleci Farnolle son anda tokatlayarak kurtardı.

44. dakikada konuk takımın atağında Novikovas'ın ceza sahası sağ çaprazından uzak köşeye çektiği plase şutta top, üst direğe çarparak auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

46. dakikada konuk ekip gole çok yaklaştı. Kaleci Korcan Çelikay'ın uzaklaştıramadığı topu alan Novikovas, Korcan'ı geçemese de top Rashad Muhammed'de kaldı. Kaleci yerini almadan Rashad Muhammed'in çektiği şutta topu, ağlara gitmeden son anda Sarlija diziyle kurtarmayı başardı.

GOL - 61. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Kitsiou'nun sağ kanattan ceza sahasına yerden yaptığı ortada Bolingi, kale sahasının içinde arka direkte meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-0.

68. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un attığı gol, VAR incelemesinden sonra iptal edildi. Konuk ekip Emrah Başsan'la meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR odasından gelen uyarı sonrası hakem Burak Şeker, kenara gelerek inceleme yaptı. Golden önce orta sahada Novikovas'ın İlhan Parlak'a yaptığı harekete faul kararı veren hakem Burak Şeker, gol kararını iptal etti.

GOL - 75. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emrah Başsan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının önünde düzgün bir kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

GOL - 79. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sol kanattan Sissoko'nun yaptığı ortaya bu sefer kale sahasının önünde kafa vuruşu yapan Oltan Karakullukçu, meşin yuvarlağı ikinci kez ağlara yolladı: 1-2.

90+2. dakikada Mayega'nın sağ kanattan yaptığı ortaya penaltı noktasının üzerinde Ba'nın yaptığı vole vuruşunda meşin yuvarlak, sağ direğin dibinden auta gitti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1-0 geriye düştüğü maçta deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Kulusic, Sarlija, Atila Turan, Kitsiou (Dk. 62 Pinto), Pazdan (Dk. 62 Paintsil), Lukasik, Adzic (Dk. 84 Orkan Çınar), İlhan Parlak (Dk. 84 Lobjanidze), Bolingi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Alkılıç, Osman Çelik, Hasan Hatipoğlu, Kaan Kanak, Novikovas, Mayega, Sissoko (Dk.90+1 Ba), Hamroun (Dk. 46 Emrah Başsan), İbrahim Akdağ, Rashad Muhammed (Dk. 55 Oltan Karakullukçu)

Goller: Dk. 61 Bolingi (MKE Ankaragücü), Dk. 75 ve 79 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Atila Turan, Dk. 73 Sarlija, Dk. 79 Pinto (MKE Ankaragücü)

Fuat Çapa: Galibiyetle başlamak istiyorduk

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat Çapa, Süper Lig'in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 2-1 kaybettikleri için çok üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, rakipleri karşısına kendi eksik olan bölgelerini bilerek çıktıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Ligin ilk karşılaşması bizim için önemliydi. Galibiyetle başlamak istiyorduk.Karşılaşmaya gayet iyi başladık. İlk 10-15 dakikadan sonra biraz daha uzun top oynamaya başladık ve bu bizim istediğimiz değildi. Orta sahada kontrolü almak istedik ama maalesef bunu zaman zaman gerçekleştirebildik. Buna rağmen 65 dakikalık kısımda 3-4 net pozisyon bulduk, onların da bir topu direkten döndü. Golü bulduktan sonra 2-0'ı buluruz dedik, buna yönelik hamleler de yaptık. Maalesef rakibin yapmış olduğu hamleler daha verimli çıktı. Oltan'ın ceza sahası içinde yan toplarda etkili olduğunu söyledik ama saha içinde uygulayamadık. Sonuç olarak gerçekten üzücü. Yeni gelen arkadaşlarımızı da bugün görme fırsatımız oldu. Onların neler katacağını net bir şekilde gördük."

"Gerçekten alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor"

Çapa, rakibin alışık olduğu ilk 11'le sahaya çıktığını ve bunun avantajını yaşadığını anlattı.

"Bizim de eksik bölgelerimiz net bir şekilde ortaya çıktı. Günümüz futbolunda orta sahada hakim olamazsanız kazanmanız çok zor. Defansınıza çok yük biniyor. Biz de bunu yaşadık. Orta saha oynamayan oyuncularla oynadık. Yönetimimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor, bu bir sitem değil. Türk-yabancı oyuncu sınırlamasıyla ilgili çok fazla tartışma vardı. Her kulüp Türk futbolcu arıyor. Gerçekten alternatif olacak Türk futbolcusu bulmak çok zor. Gelecek yıllarda da gözden geçirmek lazım. Türk futbolcularının gelişmesini istiyorsak ona göre çalışma yapmamız lazım. Kısıtlamayla bu işin olmadığını diğer ülkeler gösterdi."

"Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir görüntümüz olacak"

Çapa, taraftarın beklentisinin farkında olduklarını aktardı.

"Haftaya bay geçeceğiz. Yeni geleceklerle birlikte daha iyi bir görüntümüz olacak. Kimse endişe etmesin net ve açık söylüyorum biz bu sezon herkesin beklentisinin üzerinde bir yerde ligi bitireceğiz. Doğru oynayarak bitireceğiz. Bugünkü oyun bizim oyunumuz değil. Geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nün oynadığı oyun da bizim istediğimiz oyun değil. Bozmayı düşünerek maç kazanamazsınız. Geçtiğimiz yılların alışkanlığı var. Uzun yıllar sonra oyunu böyle oynamaya çalışan bir futbolcu grubu var. Kimse endişe etmesin."

Mehmet Özdilek: Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, dış sahada eksik kadrolarına rağmen kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdilek, iki takımın da birbirini fazla tanımadığını ve bu yüzden maçın durgun başladığını anlattı.

"Maçı kazandığımız için son derece mutluyuz. Çok eksikle buraya geldik. 25-30. dakikadan sonra ağırlığımız hissettirdik. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Özellikle ilk 30 dakikada kalecimizin müthiş iki kurtarışı var. Bu da oyunun bizim lehimize dönmesindeki en etkili olaylardan biriydi. İkinci yarının başında oyunu, kaçırdığımız gollerle bitirebilirdik. Rakip 10 dakikalık baskıyla golü buldu. Golden sonra pes etmedik, devam ettik. Golü bulduk, iptal edildi. Daha sonra fiziksel anlamda biraz daha gücümüzü hissettirdik. Daha çok isteyen takım olarak golü bulduk. Oyunun gidişatı ve rakibin duruşu ikinci golü bulacağımızı hissettirdi. Oltan'ın iki yan topa vurduğu kafa vuruşlarıyla hak ettiğimiz bir galibiyet aldık."

İkinci yarının başında Rashad Muhammed'in sakatlanıp yerine giren Oltan Karakullukçu'nun iki gol atmasının hatırlatılması üzerine Özdilek, "Futbolda bunlar var. Rashad oynadığı sürede iyi işler yaptı. Golü de bulabilirdi ama sakatlandı. Hiçbir oyuncumuzun sakatlanmasını istemem. Zaten 8 sakat ve hasta oyuncumuz var. Oltan da bizimle 1 haftadır çalışıyor, öncesinde o da hastaydı. Girdikten sonra iştahıyla, coşkusuyla ve araştırmasıyla iki gol buldu. Futbolda, 'Başlayan 11 değil, bitiren 11 maçı kazanır.' sözü vardır. Bu yüzden bütün oyuncularımızın hazır olması gerekir." ifadelerini kullandı.