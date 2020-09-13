29. dakikada Beşiktaş, Tyler Boyd'un golü ile maçta 1-0 öne geçti.

63. dakikada Trabzonspor'da Flavio ikinci sarıdan kırmız kart gördü ve oyun dışında kaldı.

64. dakikada Beşiktaş, Bernard Mensah penaltıdan attığı golü ile maçta farkı ikiye çıkardı.

74. dakikada Lens Beşiktaş adına farkı 3'e çıkaran isim oldu.

86. dakikada Abdülkadir Ömür Trabzonspor adına farkı 2'ye düşürdü.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Trabzonspor savunmasından atılan uzun topa hareketlenen Kamil Ahmet Çörekçi, son çizgiye inip ceza sahasına çevirdi, bu noktada Vida, Ekuban'dan önce müdahale ederek topu kornere gönderdi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 29. dakikada Boyd'un ceza sahası dışının sol çaprazından uzak köşeye çektiği sert şut savunmada Hüseyin'e de çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada Necip Uysal'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Larin'in kafa vuruşunda, top üsten auta gitti.

BEŞİKTAŞ'TAN TEHLİKE 42. dakikada Mensah'ın orta sahada kazandığı topun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Boyd'un vuruşunu kaleci Uğurcan kurtardı.

İlk yarı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

BEŞİKTAŞ'TAN ETKİLİ ATAK 48. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Mensah'ın sağ çaprazdan çektiği şut uzak köşeden auta çıktı.

VAR KARARI İLE PENALTI 63.dakikada VAR kontrolünün ardından maçın hakemi Ali Şansalan, Flavio'nun ceza sahasında Atiba Hutchinson'ı çektiğini tespit etti. Beşiktaş penaltı kullanacak.

TRABZONSPOR 10 KİŞİ 63. dakikada Trabzonspor'da Flavio, penaltıya sebebiyet veren faulü nedeniyle ikinci sarı kartını gördü ve oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ FARKI İKİYE ÇIKARDI 64. dakikada penaltı atışını gole çeviren Mensah skoru 2-0'a getirdi.

BEŞİKTAŞ FARKI ÜÇE ÇIKARDI 74. dakikada Dorukhan'ın ceza sahasının sol çaprazından içeri yerden gönderdiği topa tek vuruş yapan Lens'in şutu ağları havalandırdı.

TRABZONSPOR FARKI İKİYE İNDİRDİ 86. dakikada Campi'nin uzun pasında kaleci Ersin ve Welinton'un anlaşmazlığından yararlanan Abdülkadir Ömür kafa vuruşuyla ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ GOLE YAKLAŞTI 90. dakikada N'Sakala'nın sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Lens kafayı vurdu, şutu üstten az farkla auta gitti.

Karşılaşmayı Beşiktaş 3-1 kazandı

Stat: Medical Park

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 46 Abdurrahim Dursun), Abdulkadir Parmak, Flavio, Abdülkadir Ömür, Guilherme (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Nwakaeme, Ekuban (Dk. 78 Edgar Ie).

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, N'Sakala, Atiba, Oğuzhan (Dk. 50 Dorukhan Toköz), Mensah (Dk. 80 Ljajic), Hasic (Dk. 73 Lens), Boyd (Dk. 81 Atakan), Larin (Dk. 72 Umut Nayir)

Goller: Dk. 29 Boyd, Dk. 64 Mensah (penaltı), Dk. 74 Lens (Beşiktaş), Dk. 86 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 34 N'Sakala, Dk. 39 Welinton (Beşiktaş) Dk. 36 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 43 Flavio (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Dk. 63 Flavio (Trabzonspor)