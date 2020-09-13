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İstanbul'da Guarachi ve Krawczyk ikilisi şampiyon oldu
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul'da çiftlerde Alexa Guarachi (Şili)-Desirae Krawczyk (ABD) ikilisi şampiyon oldu.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toprak kort turnuvasının son gününde gerçekleştirilen final müsabakasında Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk çifti, Avustralyalı Ellen Perez-Storm Sanders ikilisi ile karşılaştı.
Müsabakayı 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-0 kazanan Alexa Guarachi-Desirae Krawczyk ikilisi, organizasyonu şampiyon olarak tamamladı.
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