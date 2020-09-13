Finalin ilk maçında da rakibini aynı skorla mağlup eden başkent ekibi, CEV Challenge Kupası 2. Turu'nda Avusturya'nın UVC Holding Graz takımı ile karşılaşacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Hatice Özmer Yıldız

Halkbank: Gökhan Gökgöz, Fatih Eren, Aslan Ekşi, Berger, Hakkı Çapkınoğlu, Fernando Hernandez (Caner Ergül, Volkan Döne, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Murat Karakaya, Efe Bayram)

Luboteni: Driton Bytyqi, Butrint, Rexhepi Durim, Hajdaraj Bardhyl, Trestana Art, Azemi Izjadin (Berisha Armend, Berisha Adriatik)

Setler: 25-10, 25-10, 25-10

Süre: 53 dakika (17, 17, 29)