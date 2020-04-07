Küresel koronavirüs salgını, sporun her alanında etkisini gösteriyor. Fransa Bisiklet Turu da ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.

Fransa basınında yer alan haberlere göre organizasyon komitesi, yerel yöneticilerle turu bir ay erteleme konusunda görüşmelere başladı.

Tur direktörü Christian Prudhomme ise konuyla ilgili 15 Mayıs'a kadar karar verileceğini belirtti.

Fransa Bisiklet Turu'nun, 27 Haziran'da başlaması öngörülüyordu.