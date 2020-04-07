Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Fransa Bisiklet Turu erteleniyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs salgınının gölgesi bisikletin büyük organizasyonlarına da düştü. Fransa Bisiklet Turu'nun ertelenmesi için çalışmalara başlandı.
Küresel koronavirüs salgını, sporun her alanında etkisini gösteriyor. Fransa Bisiklet Turu da ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya.
Fransa basınında yer alan haberlere göre organizasyon komitesi, yerel yöneticilerle turu bir ay erteleme konusunda görüşmelere başladı.
Tur direktörü Christian Prudhomme ise konuyla ilgili 15 Mayıs'a kadar karar verileceğini belirtti.
Fransa Bisiklet Turu'nun, 27 Haziran'da başlaması öngörülüyordu.
Etiketler: Fransa Bisiklet Turu koronavirüs salgınıSon Güncelleme: 7 Nisan 2020 Salı 17:48
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