Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs salgınına ilişkin alınan tedbirler ve gelecekte yapılacak çalışmaları değerlendirmek üzere Tokyo Olimpiyat Oyunları için kota almış sporcularla 'video konferans' yoluyla görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan sürecin Türk sporunda irtifa kaybına neden olmayacağına inandığını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...