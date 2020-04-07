Geçen yıl İtalya'nın Reggio Calabria takımının kadrosuna kattığı, yurt dışına transfer olan ilk Türk kadın tekerlekli sandalye basketbol oyuncusu unvanını elde eden milli sporcu Selin Şahin, koronavirüs salgını nedeniyle 25 Mart'ta başkent Roma'dan Türk Hava Yolları ile Samsun'a getirilerek Münevver Ayaşlı Yurdu'nda karantinaya alındı.

"Her şeye rağmen İtalya'da oynamak güzeldi"

Selin Şahin, karantina süresinin yarın dolacağına işaret ederek, yurtta güzel zaman geçirdiğini söyledi. Selin, İtalya'ya büyük hayallerle gittiğini vurguladı.

"Yurt dışına transfer olan ilk bedensel engelli sporcuyum ve İtalya deneyimim çok güzeldi. Avrupa'da oynamak çok zor, zorlayıcı hem de öğreticiydi benim için. Ama koronavirüs nedeniyle play-off'ları oynayamadık, yarıda kaldı. Belki çözüm bulunursa play-off'ları oynayabileceğiz. Belki de seneye kalacak belli değil, ama her şeye rağmen İtalya'da oynamak güzeldi."

Selin Şahin, takımdaki tüm sporcuların İtalyan olduğunu ve koronavirüs sonrası tüm sporcuların evlerine döndüğünü aktardı.

[Fotoğraf: AA]

"Boş zamanı değerlendirmek çok önemli"

Selin Şahin, karantina sürecinde İngilizce ve İspanyolca öğrenmeye çalıştığını belirtti.

"Karantina süreci Samsun'da çok keyifli geçti. Sosyal mesafemizi koruyarak diğer karantinadaki arkadaşlarımızla sohbet etme imkanı buluyorduk. Gençlik ve Spor Bakanımız bizlere kitap göndermiş, onları okuduk. Diğer taraftan ben dil öğrenme çabasındaydım. Bir taraftan İngilizce diğer taraftan İspanyolca öğreniyordum. Çünkü böyle boş zamanı değerlendirmek çok önemli. Bol bol spor yaptım."

"Bu süreci hep beraber el ele atlatmak zorundayız, evlerimizde kalmalıyız"

Selin Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine kendilerine çok iyi baktıkları için teşekkür etti.

"Biz burada karantina sürecini bitirmek üzereyiz, evlerimize döndüğümüzde karantinaya kendi şehirlerimizde ve evlerimizde devam edeceğiz. Çünkü büyük bir sorunun içindeyiz. Bu süreci hep beraber el ele atlatmak zorundayız, evlerimizde kalmalıyız. Çünkü bütün sevdiklerimiz ve kendi sağlığımız için hayat eve sığar, lütfen birlikte evde kalalım."