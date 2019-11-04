Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in 7 şampiyonluğundan sonra tarihte en çok şampiyon olan 2.isim oldu.

Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada ''Çok zor bir yarıştı. Bottas harika iş çıkardı. Onu tebrik ediyorum. Elimden geldiği kadar çok çalıştım. Şu an farklı duygular içindeyim. Annem, babam, amcam, teyzem bütün ailem burada. Harika bir duygu.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT SPOR