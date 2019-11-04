Spor
Formula 1'de şampiyon Hamilton04 Kasım 2019 Pazartesi 00:14 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 00:16
Formula 1'de sezonun 19. yarışı olan ABD Grand Prix'sini Valtteri Bottas'ın arkasında 2. sırada tamamlayan Lewis Hamilton kariyerinde 6. kez şampiyon oldu.
Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in 7 şampiyonluğundan sonra tarihte en çok şampiyon olan 2.isim oldu.
Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada ''Çok zor bir yarıştı. Bottas harika iş çıkardı. Onu tebrik ediyorum. Elimden geldiği kadar çok çalıştım. Şu an farklı duygular içindeyim. Annem, babam, amcam, teyzem bütün ailem burada. Harika bir duygu.'' ifadelerini kullandı.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Hamilton formula 1 formula 1 şampiyonu