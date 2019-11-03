Galatasaray'ın Akhisarspor'dan sol bek olarak transfer ettiği Ömer Bayram, Fatih Terim ile adeta yeniden doğdu.

Forma şansını iyi değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da takımın en iyilerindendi.

Terim yönetiminde bu sezon sol bekten orta sahaya geçen ve forma bulduğu her maçta farkını ortaya koyan Ömer Bayram, bu mevkide kendini buldu.

Hem savunmada hem hücumda

Sarı-kırmızılı ekipte 8 numarada oynayan Ömer Bayram, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli teknik adamdan daha fazla şans bulacak.

Savunma performansını düşürmeyen Ömer, hücumda da etkisini artırıyor. Bu sezon 3 asist yapan Ömer Bayram, maç başına 2,3 kilit pas yaptı ve takımın da en iyi futbolcularından oldu.

Sol açıkta dikkat çeken performans

Ömer, kariyerinde 11'de başladığı 120 karşılaşmaya sol bek, 76 maça sol kanat, 24 mücadeleye sağ kanat, 7 maça ise ön libero olarak çıktı.

28 yaşındaki oyuncu, sol bek olarak başladığı maçlarda 1 gol atıp 17 asist yaparken, sol kanat oynadığında ise 8 gol atıp 12 asist yaptı.

Kaynak: TRT SPOR