Ömer Bayram'ın yükselişi sürüyor03 Kasım 2019 Pazar 15:12 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 15:17
Orta sahada birçok yıldızla forma mücadelesi veren 28 yaşındaki Ömer Bayram, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı.
Galatasaray'ın Akhisarspor'dan sol bek olarak transfer ettiği Ömer Bayram, Fatih Terim ile adeta yeniden doğdu.
Forma şansını iyi değerlendiren 28 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor maçında da takımın en iyilerindendi.
Terim yönetiminde bu sezon sol bekten orta sahaya geçen ve forma bulduğu her maçta farkını ortaya koyan Ömer Bayram, bu mevkide kendini buldu.
Hem savunmada hem hücumda
Sarı-kırmızılı ekipte 8 numarada oynayan Ömer Bayram, hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde tecrübeli teknik adamdan daha fazla şans bulacak.
Savunma performansını düşürmeyen Ömer, hücumda da etkisini artırıyor. Bu sezon 3 asist yapan Ömer Bayram, maç başına 2,3 kilit pas yaptı ve takımın da en iyi futbolcularından oldu.
Sol açıkta dikkat çeken performans
Ömer, kariyerinde 11'de başladığı 120 karşılaşmaya sol bek, 76 maça sol kanat, 24 mücadeleye sağ kanat, 7 maça ise ön libero olarak çıktı.
28 yaşındaki oyuncu, sol bek olarak başladığı maçlarda 1 gol atıp 17 asist yaparken, sol kanat oynadığında ise 8 gol atıp 12 asist yaptı.
Kaynak: TRT SPOR