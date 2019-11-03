Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, karatenin Türkiye'de uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürdüğünü söyledi.

En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda da ümit, genç ve 21 yaş altında genel klasmanda ikinci olarak bu istikrarını devam ettirdiğini belirten Delihasan, "Tabii hedefimiz gençlerin geleceğe hazırlanması ama ayrıca da olimpiyatlarda karatenin en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmesi. Yoğun bir şekilde olimpiyat puan müsabakaları devam ediyor. Şu anda bir ara var. Önümüzdeki ayın ortalarına doğru bu puan müsabakaları başlayacak" diye konuştu.

"Türkiye'de yetişen Türk sporcularla bu yarışmalara katılıyoruz"

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye'yi çok iyi şekilde temsil edip, madalyalar kazanmak olduğunu aktaran Esat Delihasan, "Şu anda yürüttüğümüz çalışmada şöyle de bir farklılığımız da var. Bütün bu süreçlerde tamamen Türkiye'de yetişen Türk sporcularla bu yarışmalara katılıyoruz, Türkiye'de yetişen Türk antrenörlerle bu yarışmalara hazırlanıyoruz. Ümit ediyoruz ki tamamen yerli ve milli bir şekilde olimpiyatlara katılır ve madalyalar alırız" ifadelerini kullandı.

Başkan Delihasan, birçok sporcunun olimpiyatlara katılmasını ümit ettiklerini dile getirerek, Türk sporcuların 8 kategorinin 4'ünde şu anda potada olduğunu vurguladı.

Karate sporunun ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yer almasıyla ilgili ise Delihasan, "Biz şöyle bakıyoruz; uzun süreden beri başarıyı yakalamış bir federasyonuz. Herkesin gözü olimpiyatlarda olacak. Biz de olimpiyatlarda başarımızı taçlandırmak istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA