Real Madrid sahasında berabere kaldı03 Kasım 2019 Pazar 02:57 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 03:00
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 Kasım'da oynanacak maçta Galatasaray'ın rakibi olan Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin 12. haftasında Real Betis ile 0-0 berabere kaldı.
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Barcelona'nın deplasmanda Levante'te 3-1 yenilmesi sonrası yakaladığı lider olma şansını iyi değerlendiremeyen Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'ten 1 puan aldı.
Puanını 22'ye çıkardı
Karşılaşmanın 8. dakikasında Eden Hazard'ın topu ağlara gönderdiği pozisyonda maçın hakemi VAR'a başvurarak ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanan ve 0-0 biten karşılaşma sonrası puanını 22'ye çıkaran Real Madrid, averajla liderliğini koruyan Barcelona'nın ardından 2. sırada yer aldı.
La Liga'nın alt sıralarında olan Real Betis ise puanını 13'e çıkardı.
Galatasaray 6 Kasım'da Real Madrid ile karşılaşacak
La Liga'nın 10. haftasında, 26 Ekim'de oynanması gereken Barcelona-Real Madrid maçı güvenlik gerekçesiyle 18 Aralık'a ertelendiğinden ligin zirvesindeki her iki takımın da 1'er maçı eksik bulunuyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Real Madrid, gruptaki 4. maçta, 6 Kasım'da Santiago Bernabeu Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
Kaynak: AA