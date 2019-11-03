Sivasspor'dan zirveye dev adım03 Kasım 2019 Pazar 16:16 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 16:17
Süper Lig'in 10. haftasında Demir Grup Sivasspor, Yukatel Denizlispor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla puanını 18'e yükseltti.
Süper Lig'in 10.haftasında Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Sivasspor, Denizli Atatürk Stadyumu'ndaki mücadeleyi Hakan Arslan ve Kone'nin golleriyle 2-0 kazandı.
D.G. Sivasspor, 40. dakikada Hakan Arslan'ın attığı golle Denizli deplasmanında 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Konuk ekip, 90+1'de tecrübeli golcüsü Arouna Kone'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.
Maçın son bölümlerinde Yukatel Denizlispor tribünlerinden alkışlı protestonun yanı sıra "yönetim istifa" sesleri yükseldi.
Bu sonuçla D.G. Sivasspor puanını 18'e yükseltirken, Yukatel Denizlispor 11 puanda kaldı.
Kaynak: AA